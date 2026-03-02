Giacomo non sa che Bardonecchia è il comune più a Ovest d' Italia | ma vince 200 mila euro
Ieri, domenica 1 marzo, Giacomo di Dolo ha vinto 200 mila euro a Chi vuol essere milionario. È diventato il nuovo campione, superando Adalisa durante la trasmissione. Giacomo non sa che Bardonecchia è il comune più a ovest d’Italia. La puntata si è conclusa con questa importante vincita per il concorrente veneziano.
Ieri, domenica 1 marzo, Giacomo ha vinto 200 mila euro a Chi vuol essere milionario. Il concorrente di Dolo, nella città metropolitana di Venezia, è diventato il nuovo campione facendo meglio di Adalisa. Giacomo, 30 anni, nuovo campione di "Chi vuol essere milionario", nella vita fa l'avvocato e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
