Giacomo non sa che Bardonecchia è il comune più a Ovest d' Italia | ma vince 200 mila euro

Ieri, domenica 1 marzo, Giacomo di Dolo ha vinto 200 mila euro a Chi vuol essere milionario. È diventato il nuovo campione, superando Adalisa durante la trasmissione. Giacomo non sa che Bardonecchia è il comune più a ovest d’Italia. La puntata si è conclusa con questa importante vincita per il concorrente veneziano.