CConti mantenere controllo conti selezione rigorosa delle priorità di spesa

In caso di deterioramento della situazione economica, si prevede di intervenire per sostenere i redditi delle famiglie e mantenere la liquidità delle imprese. Questa strategia sarà adottata anche se i parametri fiscali europei limitano le possibilità di manovra. La gestione dei conti pubblici si concentrerà sulla selezione accurata delle priorità di spesa e sulla conservazione del controllo finanziario.

Nel caso di peggioramento del quadro economico, sarà necessario "sostenere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese anche se la necessità di rispettare i parametri europei lascia spazi fiscali ridotti. Si conferma pertanto l'esigenza, da un lato, di mantenere il controllo sui conti pubblici, e, dall'altro, di garantire una più attenta selezione degli interventi da avviare al fine di contrastare gli effetti del rincaro delle materie prime energetiche e, conseguentemente, ridefinire le priorità con una sempre maggiore attenzione alla valutazione costo-efficacia che deve orientare l'azione del Governo nella definizione delle misure da attuare".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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