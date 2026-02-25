Spesa farmaceutica conti fuori controllo | 2025 peggio del 2024 I numeri

La spesa farmaceutica in Puglia ha superato ogni limite nel 2024, causando un pesante squilibrio nei bilanci regionali. La causa principale risiede nell'aumento dei costi delle medicine e nella maggiore richiesta di trattamenti. Nel 2025, la situazione si è aggravata, con numeri peggiori rispetto all’anno precedente. Le cifre ufficiali mostrano un incremento netto che mette a rischio le risorse disponibili per altri servizi sanitari. La regione si prepara a intervenire per contenere questa tendenza.

Già nel 2024 la spesa farmaceutica in Puglia andò fuori controllo, provocando un buco nei conti, ma nel 2025 il risultato è stato persino peggiore. I pugliesi ma soprattutto le Asl continuano a spendere troppo per i farmaci, superando il tetto annuale. Anche il 2025, infatti, si è chiuso con un rosso nei bilanci. Lo sforamento, come detto, riguarda sia gli acquisti fatti dalle aziende sanitarie e dagli ospedali (spesa diretta) che i medicinali comprati, dietro prescrizione, dai cittadini (spesa convenzionata). A sciorinare i dati è l'Aifa e, nonostante manchi all'appello ancora l'ultimo trimestre, il rosso è importante. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

