Il Servizio sanitario nazionale si trova di fronte a una sfida: circa un quarto della spesa sanitaria è coperta direttamente dalle famiglie, mentre si cerca di garantire che curarsi resti un diritto. La questione riguarda anche la tutela dei conti pubblici, che devono essere preservati senza compromettere l’accesso alle cure. La sostenibilità del sistema sanitario è al centro di un dibattito aperto.

La sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e il rischio di un sistema sempre più condizionato dalle possibilità economiche dei cittadini sono stati al centro del Cnpr Forum dedicato alla sanità pubblica, occasione di confronto tra professionisti ed esperti sui principali nodi del sistema sanitario italiano. Secondo Eleonora Linda Lecchi, commercialista e revisore legale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo, uno dei problemi più rilevanti riguarda il peso crescente della spesa sanitaria privata sulle famiglie. «Se oltre un quarto della spesa sanitaria è a carico delle famiglie ha spiegato il rischio è quello di una sanità legata al reddito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Un quarto della spesa a carico delle famiglie. Curarsi è un diritto, ma tutelare i conti pubblici"

