A Pechino, l’azienda ha annunciato la Dolphin Surf 2026, un veicolo elettrico dotato di sensore LiDAR e in grado di percorrere circa 505 chilometri con una singola carica. Il nuovo modello integra il sistema di assistenza alla guida God’s Eye B, che si confronta con il concorrente Geely Xingyuan nel mercato cinese. La presentazione si è concentrata sulle caratteristiche tecniche e sull’innovazione tecnologica del veicolo.

? Cosa sapere BYD presenta a Pechino la Dolphin Surf 2026 con sensore LiDAR e 505 km autonomia.. Il nuovo sistema God’s Eye B sfida la concorrenza Geely Xingyuan nel mercato cinese.. A Pechino, la BYD Dolphin Surf 2026 svela un’autonomia di 505 km e un sistema LiDAR avanzato per sfidare i concorrenti nel mercato delle piccole elettriche. Il debutto della city car durante il Salone dell’Auto cinese segna un salto tecnologico importante per il modello, che punta a trasformarsi da semplice mezzo urbano a veicolo versatile per i viaggi fuori porta. Tecnologia laser e gestione intelligente della guida. L’aggiornamento della Dolphin Surf non si limita a una questione estetica, ma tocca il cuore del controllo elettronico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BYD Dolphin Surf: il sensore LiDAR che rivoluziona i viaggi

BYD Dolphin Surf: La Rivoluzione Elettrica Cinese Arriva in Europa

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Buonasera, Sono stato in concessionaria BYD per un preventivo della Dolphin surf comfort. Il prezzo finito sarebbe di 23.700, con una permuta per rottamazione. Che ve ne pare La cosa che mi convince poco è la formula di leasing: anticipo 6000, 48 rate da facebook

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