Galaxy S26 | Samsung rivoluziona la fotografia con AI e sensore più luminoso per scatti perfetti in ogni condizione

Samsung ha annunciato il lancio del Galaxy S26 il 25 febbraio, puntando tutto sull’intelligenza artificiale e su un sensore più luminoso per scattare foto migliori anche di notte. La casa coreana ha deciso di migliorare le capacità fotografiche del suo nuovo modello, includendo tecnologie avanzate per ottenere immagini più nitide e dettagliate in ogni condizione di luce. Il Galaxy S26 arriverà con funzionalità innovative che promettono di semplificare la cattura di scatti perfetti, anche in ambienti poco illuminati.

