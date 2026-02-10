Giorno del Ricordo | Meloni pagina dolorosa della nostra storia

Oggi l’Italia ricorda una pagina difficile del suo passato. Meloni ha parlato di una giornata importante, dedicata a non dimenticare le violenze e le ingiustizie subite. La presidente ha invitato a ricordare con fermezza, senza lasciare che il silenzio e l’oblio prendano il sopravvento. La cerimonia si svolge in un momento in cui il Paese vuole affrontare con sincerità le sue ferite storiche.

AGI - "Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l'Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio, dell'oblio e dell'indifferenza. Giorgia Meloni lo dice nella dichiarazione su X in cui spiega che "ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia dell' esodo giuliano-dalmata. Centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità ". "La nazione – riprende la presidente del Consiglio – non deve aver paura di guardare in faccia quella verità, ricacciando nell'ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Giorno del Ricordo: Meloni, "pagina dolorosa della nostra storia" Approfondimenti su Giorno del Ricordo Giorno del Ricordo, l’Italia commemora i martiri delle Foibe. Meloni: “Memoria di una pagina dolorosa della nostra storia” Oggi l’Italia ricorda i martiri delle Foibe. Giorno del Ricordo, la Regione: «Pagina dolorosa della Storia» La Regione ricorda il Giorno del Ricordo, definendolo una pagina dolorosa della storia italiana ed europea. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e Meloni; Foibe 2026, Giorno del ricordo: oggi la cerimonia con Mattarella e Meloni; Giornata del Ricordo, il 10 Salvini alla commemorazione in Foiba. Giorno del Ricordo, Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negataLa cerimonia a Montecitorio per onorare le vittime. In serata il Tricolore proiettato sulla facciata di Montecitorio. Dal 10 febbraio al 1° marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it Giorno del Ricordo 10 febbraio 2026 Foibe, il messaggio della premier Meloni: L’Italia non lo permetterà mai piùNel giorno del ricordo del 10 febbraio 2026, le foibe tornano al centro del dibattito pubblico con cerimonie, parole delle istituzioni e il richiamo alla memoria condivisa nazionale e storica. notizie.it Forlì, Giorno del Ricordo: il Deputat romagnolo Morrone (Lega) attacca il negazionismo e commemora le vittime delle foibe - facebook.com facebook Oggi é il Giorno del Ricordo. È il giorno in cui rompiamo il silenzio su una tragedia che per troppi anni è rimasta nell'ombra: l’orrore delle foibe e l’esodo di migliaia di italiani dalle terre d’Istria, Fiume e Dalmazia. Non sono solo pagine di libri di storia. Sono volt x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.