Bus guasto a Canosa | la Goldengas vince per forfait e vola al 5° posto

Nella partita tra Goldengas e Canosa, disputata domenica 26 aprile al PalaPanzini, la squadra ospite non si è presentata sul campo a causa di un guasto al bus che li ha impediti di partecipare alla gara. Di conseguenza, la Goldengas ha vinto per forfait con il punteggio di 20-0. Con questa vittoria, la squadra di Senigallia si è posizionata al quinto posto nel girone B2 D.

? Cosa sapere Goldengas vince per forfait 20-0 contro Canosa al PalaPanzini domenica 26 aprile.. Il risultato porta la squadra senigallese al quinto posto nel girone B2 D.. La Goldengas Senigallia ottiene un successo per forfait di 20-0 contro Canosa domenica 26 aprile al PalaPanzini, dopo che il bus della squadra ospite ha subito un guasto meccanico durante il tragitto verso il palazzetto. Il silenzio del campo da basket senigallese ha sostituito il rumore delle scarpe sul parquet: la mancata presenza delle giocatrici di Canosa, impossibilitate a raggiungere la città per l’imprevisto tecnico al mezzo di trasporto, ha consegnato alla squadra di casa tre punti fondamentali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bus guasto a Canosa: la Goldengas vince per forfait e vola al 5° posto Notizie correlate La Goldengas vince e punta il quarto postoGOLDENGAS 59 BRAMANTE 44 GOLDENGAS : Di Francesco 9, Giampieri 6, Sablich 13, Tourn 4, Cicconi Massi 5; Ferraro ne, Battisti 2, Bomprezzi ne,... La Goldengas contro Canosa per il piazzamento ai playoffSi chiude la stagione regolare di serie B Interregionale con l’ultima giornata che conta solo per la Goldengas Senigallia, non per la Pallacanestro...