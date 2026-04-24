La Goldengas contro Canosa per il piazzamento ai playoff

Nell’ultima giornata della stagione regolare di serie B Interregionale, l’attenzione si concentra sulla partita tra Goldengas Senigallia e Canosa, decisiva per l’accesso ai playoff. La Pallacanestro Jesi, invece, non ha più nulla da giocare e la sua stagione si conclude con questa giornata. La sfida tra le due squadre si svolge senza altre partite che influenzino la classifica finale.

Si chiude la stagione regolare di serie B Interregionale con l’ultima giornata che conta solo per la Goldengas Senigallia, non per la Pallacanestro Jesi. La squadra di coach Sorgentone infatti è già sicura di arrivare settima in questa sua prima stagione nella quarta serie nazionale: l’ultima partita, domenica alle ore 19 (e non alle 18) sul campo del Val di Ceppo guidato dall’anconetano Filippetti, che invece si gioca la salvezza, è dunque ininfluente e non potrà cambiare il piazzamento, indipendentemente dal risultato. La curiosità è semmai osservare quanto accadrà nel girone C (anche qui all’ultima giornata), che nei playoff incrocerà col D: Jesi pescherà la seconda del raggruppamento più a nord, che al momento sarebbe niente meno che la gloriosa Mens Sana Siena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Goldengas contro Canosa per il piazzamento ai playoff Notizie correlate I ragazzi di Sorgentone e la Goldengas pensano ai playoffSi gioca prima di Pasqua o, meglio, le nostre scendono in campo prima di Pasqua in serie B Interregionale girone D, dove si va in campo per la... La Goldengas passa a Pescara: ora i playoff sono più viciniAMATORI 75 GOLDENGAS SENIGALLIA 81 AMATORI: D’Agostino 6, Izzo 14, Fabris, Cocco 25, Morigi 1, Porfilio, Tusuni 4, Bertoni 10, Lazzari 15, Mazzilli... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Jesi e Senigallia ai playoff. Incroci con le toscane; Serie B interregionale: i senigalliesi sono sicuri della quinta posizione, ma possono ancora scalare la vetta. Basta vincere domani sul campo del Termoli. Jesi anticipa per il settimo posto, Goldengas per far meglio; Brutto ko per la Goldengas Senigallia. La Goldengas contro Canosa per il piazzamento ai playoffSi chiude la stagione regolare di serie B Interregionale con l’ultima giornata che conta solo per la Goldengas Senigallia, ... ilrestodelcarlino.it Goldengas Senigallia, derby in casa col Bramante PesaroTorna al PalaPanzini la Goldengas reduce dalla bella vittoria di Molfetta contro Bisceglie 86-84. I biancorossi, che cercano il quarto posto, giocano domenica 12 aprile alle ore 18 in casa contro il B ... senigallianotizie.it Pallacanestro Senigallia comunica che la gara tra la Goldengas e Canusium Basket, valevole per l’ultima giornata di stagione regolare, si disputerà Domenica 26 Aprile con palla a due alle ore 19.00 anziché 18.00 su decisione della Federazione Italiana P - facebook.com facebook