La Goldengas vince e punta il quarto posto

Nel match tra Goldengas e Bramante, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 59-44. Tra i giocatori che hanno contribuito al risultato, si segnalano Sablich con 13 punti, Sirri con 10 e Fabbri con 9. La formazione avversaria ha concluso con numeri più bassi, senza superare i 10 punti di un singolo atleta. La vittoria permette alla Goldengas di avvicinarsi alla zona delle prime quattro posizioni in classifica.

GOLDENGAS 59 BRAMANTE 44 GOLDENGAS: Di Francesco 9, Giampieri 6, Sablich 13, Tourn 4, Cicconi Massi 5; Ferraro ne, Battisti 2, Bomprezzi ne, Clementi 1, Fabbri, Foglietti 9, Sirri 10. All. Petitto BRAMANTE PESARO: Ferri 3, Crescenzi 8, Centis 8, Cornis 8, Filtness 7; Montoni, Tomasetti, Ricci ne, Quattrini, Panichi 4, Mari 6. All. Nicolini Arbitri: Flocco e Zambotto Parziali 8-14 22-26 40-34 59-44 La Goldengas Senigallia rispecchia il pronostico e vince un derby non certo spettacolare – e il punteggio, 59-44, ne è la testimonianza – uscendo alla distanza nella seconda metà di gara dopo una prima metà pesarese. Brutto inizio senigalliese: appena 8 punti nel primo quarto, chiuso dal Bramante in vantaggio 8-14: Senigallia continua a faticare, l’ex Crescenzi firma il +9 (13-22 al 15’).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Goldengas vince e punta il quarto posto La Goldengas si gioca il quarto posto nel derby con PesaroTerz’ultima giornata in serie B Interregionale girone D con la Goldengas Senigallia chiamata a un match da vincere a tutti i costi: non gioca invece... Leggi anche: La Roma frena e perde il quarto posto, l'Udinese vince 1-0