Buonfiglio spiazza tutti | Il commissariamento auspicato da Lotito e Abodi? Probabilmente andrei a casa io… Annuncio del presidente del CONI!

Il presidente del CONI ha commentato l’ipotesi di un commissariamento nel mondo dello sport, affermando che probabilmente si dimetterebbe in caso di quella situazione. Le sue parole sono arrivate in un momento di grande tensione legata alle recenti sconfitte della nazionale e alle discussioni sulla gestione sportiva. La situazione nel calcio italiano rimane sotto i riflettori, con molte questioni aperte e dibattiti in corso.

Calhanoglu Galatasaray, il suo agente Gordon Stipic rompe il silenzio: «Speculazioni emerse ripetutamente, ma ecco qual è la verità sul suo futuro all’Inter» Atletico Madrid, parla Cerezo: «Riserveremo un tributo a Griezmann. Julian Alvarez resterà per molto tempo, ecco la verità sul futuro di Simeone» Mercato Juventus: trattative in fase avanzata per il rinnovo di Locatelli. Quando potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto De Laurentiis esce allo scoperto: «Ricevemmo un’offerta da 200 milioni dal Psg per vendere insieme Osimhen e Kvaratskhelia. Conte mi disse questo, fu un errore» Neuer via dal Bayern Monaco? La decisione sul futuro può attendere: la verità sulle voci sulla Premier League Buonfiglio spiazza tutti: «Il commissariamento auspicato da Lotito e Abodi? Probabilmente andrei a casa io.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Buonfiglio spiazza tutti: «Il commissariamento auspicato da Lotito e Abodi? Probabilmente andrei a casa io…». Annuncio del presidente del CONI! Leggi anche: Cassino, i saluti del presidente del CONI Luciano Buonfiglio e del presidente della FIDAL Stefano Mei per i mondiali universitari di Cross