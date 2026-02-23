Caso Epstein arrestato Peter Mandelson ex ambasciatore britannico negli Usa
Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato da Scotland Yard a causa del collegamento con le informazioni riservate condivise durante il suo incarico ministeriale. Le accuse derivano dall’indagine sulle comunicazioni tra Mandelson e Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense coinvolto in questioni oscure. L’arresto segnala un nuovo sviluppo nel caso, che coinvolge anche altri nomi di rilievo. La polizia ha confermato di aver avviato le indagini e di aver ascoltato diverse testimonianze.
Londra, 23 febbraio 2026 – Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair ed ex ambasciatore britannico negli Usa, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard nell'ambito dell'indagine penale sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo rivela Sky News. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Caso Epstein, si dimette capo gabinetto di Starmer dopo scandalo Mandelson: 'Sua nomina negli Usa è colpa mia'
Caso Epstein, dalle dimissioni dell'ex ministro britannico Mandelson alle convocazioni dei Clinton: cosa è successo
