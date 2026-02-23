Caso Epstein arrestato Peter Mandelson ex ambasciatore britannico negli Usa

Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato da Scotland Yard a causa del collegamento con le informazioni riservate condivise durante il suo incarico ministeriale. Le accuse derivano dall’indagine sulle comunicazioni tra Mandelson e Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense coinvolto in questioni oscure. L’arresto segnala un nuovo sviluppo nel caso, che coinvolge anche altri nomi di rilievo. La polizia ha confermato di aver avviato le indagini e di aver ascoltato diverse testimonianze.

