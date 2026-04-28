L’Unione Europea si impegna a rafforzare la propria autonomia strategica, con azioni e decisioni che confermano questa volontà. Tuttavia, questa linea viene percepita come una sfida dalla Cina, che ha annunciato possibile reazioni di ritorsione. Questa situazione evidenzia come le scelte politiche dell’Europa stiano influenzando anche i rapporti con Pechino, portando a un clima di tensione tra le parti.

Il segnale più chiaro che l’autonomia strategica europea non è più uno slogan, ma una politica concreta, arriva dalla Cina. Come riporta il Financial Times, Pechino è preoccupata: teme che l’Unione europea possa approvare l’Industrial Accelerator Act, la proposta presentata il 4 marzo dalla Commissione Ue per riportare una parte della produzione manifatturiera dentro il mercato unico. L’impresa non è facile perché in un quarto di secolo è scesa di tre punti percentuali. Nel 2000 valeva il 17,4 per cento del prodotto interno lordo Ue, nel 2024 il 14,3 per cento. Ormai le filiere strategiche della transizione energetica si sono spostate progressivamente verso la Cina.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Bruxelles fa sul serio sull’autonomia strategica, ma la Cina minaccia ritorsioni

Notizie correlate

La Cina minaccia l’Europa in cerca di sovranità su digitale, energia e auto green: “Ritorsioni se Bruxelles ci penalizza”L’aspro confronto tra Europa e Cina non riguarda solo sull’industria informatica e il cybersecurity act, bensì è a tutto campo.

Lagarde avverte: tensioni globali a rischio per l’economia europea e la sua autonomia strategica. Bce vigile sull’euro.La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha avvertito che l'aumento dei conflitti internazionali e l'instabilità globale...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Made in Europe Bruxelles fa sul serio sull’autonomia strategica, ma la Cina minaccia ritorsioni; Il pieno con lo sconto che innervosisce l’Europa; Der Industrial Accelerator Act – der geniale EU-Plan gegen China? Wer 40% der Welt dominiert, darf hier nur 49% behalten - Xpert.Digital; Attenti, Schwazer fa sul serio: terzo crono al mondo nella maratona di marcia.

Marco Bellocchio e Luc Dardenne a Bruxelles al Restored Film Festival. Grazie a Simone Gattoni per la foto. x.com

Costi energia, Salvini avvisa Bruxelles: “L’Italia rischia il blocco” Nel corso dell’incontro con i giornalisti, a Foggia, Matteo Salvini, ministro dei trasporti, ha affrontato anche il tema dell’aumento dei costi energetici. “Rischiamo il blocco dell’Italia per l’aumento de - facebook.com facebook