La Cina minaccia l’Europa in cerca di sovranità su digitale energia e auto green | Ritorsioni se Bruxelles ci penalizza

La relazione tra Europa e Cina si sta intensificando su più fronti, coinvolgendo settori come digitale, energia e veicoli elettrici. La Cina ha dichiarato che prenderà ritorsioni nel caso in cui Bruxelles introduca penalità o restrizioni che colpiscano i propri interessi. La disputa si estende oltre il campo della tecnologia, coinvolgendo anche questioni di sovranità e politica industriale. La tensione tra le due parti si manifesta in diversi ambiti di confronto.

L’aspro confronto tra Europa e Cina non riguarda solo sull’industria informatica e il cybersecurity act, bensì è a tutto campo. Bruxelles rivuole sovranità industriale, dopo decenni di globalizzazione e libero mercato. Pechino minaccia ritorsioni per difendere le aziende del Dragone, molto presenti e con corposi interessi nel Vecchio Continente. Stavolta nel mirino c’è la proposta della Commissione europea “sull’accelerazione industriale”, noto come accelerator act. E’ stata presentata da palazzo Berlaymont il 4 marzo, in attesa che si esprimano il Consiglio e il Parlamento di Ue per avviare i negoziati del trilogo. Da Pechino è già arrivata la minaccia della ritorsione, qualora l’Europa non tenesse in considerazione la posizione della Cina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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