Lagarde avverte | tensioni globali a rischio per l’economia europea e la sua autonomia strategica Bce vigile sull’euro

Christine Lagarde ha avvertito che le tensioni internazionali stanno mettendo a rischio l’economia europea e la sua autonomia strategica, a causa dell’aumento dei conflitti globali. La presidente della Bce ha sottolineato come la guerra in Ucraina e le crisi diplomatiche stiano influenzando i mercati finanziari, rendendo più difficile mantenere la stabilità economica. La Banca centrale monitora attentamente l’andamento dell’euro, preoccupata per i possibili effetti delle tensioni sulla valuta e sui tassi di interesse.

Lagarde Lancia l'Allarme: Tensioni Geopolitiche e l'Autonomia Strategica dell'Europa a Rischio. La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha avvertito che l'aumento dei conflitti internazionali e l'instabilità globale rappresentano una minaccia crescente per i mercati finanziari europei. L'appello alla necessità di rafforzare l'autonomia strategica del continente è giunto in un contesto di vigilanza costante sull'andamento dell'euro e di una politica monetaria prudente, con i tassi di interesse attualmente mantenuti al 2%. La situazione richiede un'attenzione particolare, soprattutto considerando le sfide poste dalla guerra in Ucraina e le possibili ripercussioni sulle catene di approvvigionamento.