Nato il parco intitolato a Luisa Prioli staffetta partigiana della Resistenza che rischiò la vita nella lotta al nazifascismo

È stato inaugurato un parco dedicato a una staffetta partigiana della Resistenza, che durante la seconda guerra mondiale rischiò la vita per contribuire alla lotta contro il nazifascismo. Di notte, pedalando con matrici nascoste nella canna della bicicletta, percorreva i tragitti tra Cattolica e Morciano per consegnare scritti e messaggi alla stamperia clandestina. La figura di questa donna rappresenta un esempio di impegno e coraggio durante il periodo della resistenza.

Ha rischiato la propria vita per liberare la sua città e il suo Paese dall’oppressione nazifascista. Di notte, in sella alla sua bicicletta, con le matrici nascoste nella canna, faceva la spola da Cattolica a Morciano per portare scritti e messaggi alla stamperia clandestina. Lei era Luisa Prioli.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Addio ad Amalia Gemignani, la staffetta che visse "sempre da partigiana"L'Anpi provinciale Forlì-Cesena e tutte le sezioni piangono la scomparsa di Amalia Gemignani. Giornata della donna e Resistenza: a Tursi ricordata la lotta al femminile: "Richiesto più coraggio che agli uomini"L'iniziativa in Comune con Giordano Bruschi, il Partigiano Giotto, ed Enrichetta Canepa, figlia del comandante Partigiano Giovanni Battista Canepa,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Parco intitolato alla staffetta partigiana Luisa Prioli. Cattolica ricorda Luisa Prioli: un parco per la staffetta partigianaUn nuovo spazio pubblico dedicato alla memoria della Resistenza è stato inaugurato a Cattolica. L’Amministrazione comunale ha intitolato un parco a Luisa Prioli, figura della lotta al nazifascismo, in ... chiamamicitta.it Cattolica intitola un parco a Luisa Prioli, staffetta partigiana della ResistenzaHa rischiato la propria vita per liberare la sua città e il suo Paese dall’oppressione nazifascista. Di notte, in sella alla sua bicicletta, con le matrici nascoste nella canna, faceva la spola da ... altarimini.it