Se ne va un simbolo della Resistenza è morta la partigiana Amalia Geminiani | Una donna dalla mente brillante

Se n’è andata una delle ultime testimoni della Resistenza. Amalia Geminiani, partigiana e figura simbolo di quegli anni, è morta all’età di [inserire età, se nota]. La ricordano come una donna dalla mente brillante, che ha dedicato la vita a difendere i valori di libertà e democrazia. La sua scomparsa lascia un vuoto, ma anche un esempio di coraggio e determinazione per le nuove generazioni.

“Con la scomparsa di Amalia Geminiani perdiamo un’altra grande donna simbolo della Resistenza nelle nostre terre, testimone instancabile dei valori di libertà, democrazia e diritti. Poco più che adolescente scelse il coraggio, diventando staffetta partigiana in uno dei momenti più bui del nostro.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Amalia Geminiani De Pascale e Allegni rendono omaggio ad Amalia Geminiani: "Perdiamo una donna simbolo della Resistenza" De Pascale e Allegni hanno reso omaggio ad Amalia Geminiani, definendola una donna simbolo della Resistenza. Morta a 100 anni la staffetta partigiana Amalia Geminiani, cordoglio in Romagna La staffetta partigiana Amalia Geminiani è morta a 100 anni a Terra del Sole, in Romagna. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Amalia Geminiani Argomenti discussi: Košuta e la lingua come casa: se ne va un testimone della cultura slovena; L’addio ad Alberto Prenna: Bandiera della Maceratese, se ne va un grande uomo; Addio ad Alberto Prenna: se ne va un pezzo di storia del calcio maceratese; Lega, cronaca di un addio annunciato: il Generale Vannacci se ne va, Salvini ha perso la sua scommessa. Scafati a lutto, addio allo scrittore Acerra: Con lui, se ne va un pezzo di memoria collettivaAddio a Carlo Acerra, di 91 anni, profondo conoscitore e custode della storia di Scafati. Non era solo un uomo che ricordava il passato: era qualcuno che quel passato lo aveva vissuto davvero, conser ... salernotoday.it L’addio ad Alberto Prenna: Bandiera della Maceratese, se ne va un grande uomoCalciatore dagli anni Cinquanta ai Settanta, fu poi allenatore del vivaio e della prima squadra. Il ricordo di ex compagni e allievi: Trasmetteva carica agonistica e senso del sacrificio. msn.com E’ morta a 100 anni Amalia Geminiani, staffetta partigiana. “Mio padre picchiato dai fascisti” x.com

