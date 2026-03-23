Non cerca scusa e non ci gira attorno Luca Dalmonte: la sconfitta della sua Up in casa contro Jesi è difficile da digerire per come è arrivata. Non si è vista la solita Andrea Costa, è mancata la solidità difensiva che i biancorossi hanno quasi sempre avuto in questa stagione e Jesi, un po’ alla volta, ha preso fiducia, mandando cinque giocatori in doppia cifra. "Non sono riuscito a fare arrivare ai ragazzi il messaggio dell’importanza della partita – è l’analisi del coach biancorosso –, del fatto che giocando in casa e avvicinandoci alla fine del campionato, ogni partita ha un valore molto più pesante rispetto all’inizio della stagione regolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket b nazionale, il tecnico non cerca alibi. Dalmonte: "Andrea Costa, non ho trasmesso la carica»

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