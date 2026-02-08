Pergusa autodromo a rischio | il Consiglio comunale decide sul futuro tra liquidazione e rilancio del Consorzio

L’autodromo di Pergusa rischia di chiudere. Il Consiglio comunale si riunisce per decidere se procedere con la liquidazione o tentare un rilancio del Consorzio. La situazione è tesa e le scelte potrebbero cambiare il futuro di questo storico impianto.

L’autodromo di Pergusa, un tempo simbolo del motorsport siciliano e potenziale motore di sviluppo per il territorio ennese, si trova sull’orlo di una decisione cruciale. Il Consiglio comunale di Enna è chiamato a votare, il 10 febbraio alle ore 18, una modifica dello Statuto del Consorzio che gestisce la struttura e la contestuale revoca dello stato di liquidazione in cui l’ente è attualmente immerso. Una manovra complessa, carica di implicazioni politiche ed economiche, che arriva al termine di un iter travagliato e solleva più interrogativi che certezze sul futuro dell’autodromo. La vicenda, che affonda le radici nell’estate del 2024, rappresenta un vero e proprio banco di prova per l’amministrazione comunale, in scadenza e in attesa delle prossime elezioni previste tra maggio e giugno, e per le istituzioni coinvolte, tra cui l’Automobile Club Italia e il Consorzio Comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pergusa Autodromo

Ultime notizie su Pergusa Autodromo

