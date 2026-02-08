Consiglio comunale l' affondo di Diritti in Comune | Futuro Nazionale entra in maggioranza? Conti chiarisca

Il consigliere di Diritti in Comune chiede subito una risposta dal sindaco Conti. In aula, vuole sapere se il gruppo di Futuro Nazionale fa ancora parte della maggioranza o se si è sganciato. La polemica si accende nel pieno del consiglio comunale, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla composizione dell’esecutivo.

“Il sindaco Conti venga subito in aula e chiarisca se esiste ancora una sua maggioranza e soprattutto nel caso da chi è composta”. La richiesta arriva dai banchi di Diritti in Comune, il gruppo politico di minoranza guidato in Consiglio comunale da Ciccio Auletta. “Il passaggio dei consiglieri della Lega Ciavarrella e Bellomini al nuovo partito di Vannacci Futuro nazionale è un fatto politico di grandissima rilevanza su cui il primo cittadino non può fare finta di niente”. Auletta prosegue: “Conti deve chiarire se Futuro Nazionale è uno dei partiti che lo sostiene e quindi governerà con l’appoggio del partito di Vannacci tramite i 2 consiglieri oppure se è fuori dai gruppi di maggioranza, come aveva provato a dire il capogruppo della Lega per evitare l’emorragia e poi tornare maldestramente sui suoi passi a scissione avvenuta nel suo gruppo.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il consigliere comunale ha annunciato il rinvio della prima seduta dedicata all’approvazione del bilancio, a causa dell’assenza dei revisori dei conti.

Nella serata di giovedì, il consiglio comunale ha assistito a un acceso dibattito sulla mozione della Lega per l’apertura di piazza Saffi alle auto, suscitando divisioni e imbarazzo tra le forze di maggioranza, assenti dall’aula.

