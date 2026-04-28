Ariedo Braida ha commentato il percorso della Fiorentina, sottolineando il ruolo di Grosso come allenatore e il progresso di Fagioli come giovane talento. Il dirigente ha anche espresso la speranza di vedere Vanoli raggiungere la salvezza, mentre continua a seguire con attenzione lo sviluppo tecnico di Fagioli. Le sue osservazioni si concentrano sugli aspetti pratici e sui risultati ottenuti finora dalla squadra e dai singoli calciatori.

? Cosa sapere Ariedo Braida analizza il percorso della Fiorentina e il lavoro di Grosso e Fagioli.. Il dirigente punta sulla salvezza di Vanoli e sulla crescita tecnica del giovane Fagioli.. Ariedo Braida ha analizzato il percorso della Fiorentina durante il Pentasport di Radio Bruno, delineando le prospettive per la squadra e offrendo valutazioni su Grosso e Fagioli. Il dirigente che ha vissuto le realtà di Barcellona e Milan ha osservato come il club fiorentino stia tentando una risalita dopo un inizio di stagione complicato, puntando tutto sulla conquista di un posizionamento sicuro in classifica. Secondo l’esperto, Vanoli avrebbe un compito di grande rilievo qualora riuscisse a garantire la salvezza in un contesto così difficile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Braida rivela il futuro Juve: Grosso e l’ascesa di Fagioli

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