Ambrosini senza filtri | Milan Juve partita brutta c’è un grosso gap con l’Inter Poi parla del futuro di Lewandowski

L’ex calciatore ha commentato il pareggio senza reti tra Milan e Juventus che si è giocato ieri sera a San Siro, descrivendo la partita come brutta e sottolineando un divario evidente rispetto all’Inter. Ha inoltre parlato del futuro di Lewandowski, senza specificare dettagli o dichiarazioni ufficiali. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista, offrendo una visione diretta sulla gara e sugli aspetti legati alla squadra.

di Luca Fioretti Ambrosini commenta così il big match tra Milan e Juventus andato in scena ieri sera a San Siro e terminato col punteggio di 0-0: le sue dichiarazioni. Il pareggio per 0-0 di ieri sera a San Siro continua a far discutere i principali addetti ai lavori. Ai microfoni di DAZN è intervenuto Massimo Ambrosini, che ha analizzato a fondo la sfida disputata sul campo per tutti i 90 minuti. L’ex centrocampista ha fotografato fedelmente la gara dichiarando: « Partita brutta, dominata dall’attenzione ». Il commentatore ha poi spiegato le grandi difficoltà tattiche: « Chi affronta il Milan, anche se sembra che i rossoneri non possano essere pericolosi, poi sta più attento perché conosce la forza dei giocatori di Allegri in ripartenza ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ambrosini senza filtri: «Milan Juve partita brutta, c’è un grosso gap con l’Inter». Poi parla del futuro di Lewandowski Notizie correlate Ordine senza filtri: «Mi ha colpito lo stato di salute della Juventus». Poi parla così del prossimo mercatodi Luca FiorettiOrdine senza filtri: «Mi ha colpito lo stato di salute della Juventus». Calciomercato Juve LIVE: Lewandowski parla del suo futuro, i bianconeri rilanciano per Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Approfondimenti e contenuti Ambrosini: Milan-Juve brutta, con l'Inter c'è un grosso gap. I rossoneri prendano LewandowskiMassimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto a DAZN per commentare lo 0-0 di ieri sera con la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni: Partita. tuttomercatoweb.com Ambrosini commenta Milan-Juventus: Credo che entrambi gli allenatori siano sodisfatti di questo puntoMassimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così a DAZN dello 0-0 del Milan contro la Juventus: Partita brutta dominata dall'attenzione. Chi affronta il Milan, anche ... milannews.it