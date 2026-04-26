Milan-Juventus Allegri | Sarà una bella partita Leao e Pulisic stanno bene manca solo il gol

Da pianetamilan.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore del Milan ha commentato l'imminente sfida contro la Juventus, descrivendo la partita come interessante e promettente. Ha riferito che Leao e Pulisic sono disponibili, mentre i due attaccanti stanno lavorando per trovare il gol. Prima del calcio d'inizio, l'allenatore ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’, confermando la buona condizione dei suoi giocatori e la volontà di ottenere un risultato positivo.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "E' sempre Milan-Juventus, sarà una bella partita. Affrontiamo una squadra che sta facendo bene, non prende gol da tre partite. Noi dovremo essere ordinati e concentrati e fare meglio tecnicamente". Su Pulisic e Leao: "Stanno bene, a entrambi manca solo il gol. Sono due giocatori che da un momento all'altro possono risolvere la partita".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, Allegri: “Sarà una bella partita. Leao e Pulisic stanno bene, manca solo il gol”

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