Milan Cassano durissimo | Leao è un bidone Dimarco con Allegri giocherebbe dietro la porta

Da pianetamilan.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Cassano non le manda a dire. Durante l’ultima puntata di 'Viva El Futbol', l’ex calciatore ha sparato duro sul Milan e sui suoi giocatori. Ha definito Rafael Leao un “bidone” e ha detto che Dimarco, con Allegri in panchina, giocherebbe dietro la porta. Parole forti che hanno fatto discutere i tifosi e gli appassionati di calcio.

Dopo qualche settimana di assenza, torna l'appuntamento con Cassano e le sue critiche. I bersagli - tanto per cambiare- sono Rafael Leao e Massimiliano Allegri. Nella giornata di ieri (9 febbraio), il "Pibe di Bari vecchia", ha messo a Confronto il numero 10 rossonero con Luis Diaz, esterno colombiano del Bayern Monaco, e - come al solito - non le ha mandate a dire. Cassano ha parlato al podcast 'Viva El Futbol', trasmissione in cui l'ex fantasista rossonero collabora con Nicola Ventola e Lele Adani. Ecco le sue parole: "Leao è un bidone, non può pulire neanche l'accappatoio a Luis Diaz. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Antonio Cassano ha commentato la recente partita tra Como e Milan, esprimendo forti critiche nei confronti della gestione di Allegri e del risultato ottenuto.

