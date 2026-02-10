Antonio Cassano non le manda a dire. Durante l’ultima puntata di 'Viva El Futbol', l’ex calciatore ha sparato duro sul Milan e sui suoi giocatori. Ha definito Rafael Leao un “bidone” e ha detto che Dimarco, con Allegri in panchina, giocherebbe dietro la porta. Parole forti che hanno fatto discutere i tifosi e gli appassionati di calcio.

Dopo qualche settimana di assenza, torna l'appuntamento con Cassano e le sue critiche. I bersagli - tanto per cambiare- sono Rafael Leao e Massimiliano Allegri. Nella giornata di ieri (9 febbraio), il "Pibe di Bari vecchia", ha messo a Confronto il numero 10 rossonero con Luis Diaz, esterno colombiano del Bayern Monaco, e - come al solito - non le ha mandate a dire. Cassano ha parlato al podcast 'Viva El Futbol', trasmissione in cui l'ex fantasista rossonero collabora con Nicola Ventola e Lele Adani. Ecco le sue parole: "Leao è un bidone, non può pulire neanche l'accappatoio a Luis Diaz. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cassano durissimo: “Leao è un bidone. Dimarco con Allegri giocherebbe dietro la porta”

Approfondimenti su Milan Cassano

Antonio Cassano ha commentato la recente partita tra Como e Milan, esprimendo forti critiche nei confronti della gestione di Allegri e del risultato ottenuto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milan Cassano

Argomenti discussi: Solo il Bayern Monaco come il Milan in Europa, la statistica è SHOCK!; Chivu durissimo in conferenza sul tema calendari: Non capisco più un c***o di calcio!; Ambrosini sulla corsa Scudetto: Questo aspetto può essere un vantaggio per il Milan!.

Cassano durissimo su Leao: Ha la stampa a favore, a Greenwood non gli pulisce nemmeno il piede destroLeao ancora nel mirino di Cassano: dura critica di FantAntonio nonostante la doppietta del numero 10 del Milan alla Fiorentina. Ha la stampa a favore, a Greenwood non gli pulisce nemmeno il piede ... fanpage.it

Cassano ha attaccato ancora Rafael Leao in questa puntata di Viva El Futbol. Le dichiarazioni sul portoghese del MilanCassano ha attaccato ancora Rafael Leao in questa puntata di Viva El Futbol. Le dichiarazioni sul portoghese del Milan Il tour teatrale di Viva el Futbol, il nuovo format calcistico ideato dal trio ... calcionews24.com

#Calciomercato Rossonero L'arrivo di Cassano L'approdo di Antonio Cassano al Milan, nel gennaio 2011, rappresenta uno dei movimenti di mercato più chiacchierati della Serie A di quel tempo. L'attaccante barese arriva a Milanello dopo una burrascos facebook

#Cassano: «Il #Milan non arriverà tra le prime quattro. #Allegri è un allenatore scarso» #MilanPress x.com