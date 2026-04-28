Bracciate di inclusione Così la scuola entra in vasca

La terza edizione di ‘Nel Blu Dipinto di Blu’ porta la scuola in piscina con un focus su gioia, condivisione e movimento. La manifestazione coinvolge studenti e insegnanti in attività sportive e ricreative, promuovendo l’inclusione attraverso momenti di socializzazione e partecipazione collettiva. L’evento si svolge in diverse strutture sportive e mira a integrare i ragazzi con diverse abilità, con un’attenzione particolare alla collaborazione e alla partecipazione attiva.

"Gioia, condivisione e movimento". Sono le parole-chiave di ‘ Nel Blu Dipinto di Blu ’, giunto alla terza edizione. Nato per fornire un aiuto concreto alle famiglie, il progetto, ideato da Asi provinciale, offre a 17 alunni che necessitano di un sostegno intensivo la possibilità di svolgere attività motoria in acqua. Un’idea utile e vincente, resa possibile grazie contributo economico dell’Istituto comprensivo statale Sant’Orso, a cui il progetto si rivolge, di Sportfly, Agfi e del Comune di Fano. Fondamentale è il sostegno della Fondazione Carifano, che attraverso il Bando Crowdfunding supporta il progetto e ne amplifica l’impatto. A questo si affianca il contributo di sponsor privati come Gpe Vendors ed Edilizia e Ambiente srl.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bracciate di inclusione. Così la scuola entra in vasca Notizie correlate Inaugurata la vasca di laminazione: "Così mettiamo Milano in sicurezza". Senago attacca: "Noi penalizzati"Un’area formata da tre bacini di laminazione che garantirà la sicurezza idraulica del territorio di Milano attraverso il contenimento delle piene del... Nasce la Asd Solliccianese, lo sport entra in carcere per costruire inclusionePresentata a Palazzo Vecchio la nuova polisportiva promossa da Uisp Firenze tra Sollicciano e Gozzini: calcio, volley e socialità per creare un ponte...