Nasce la Asd Solliccianese lo sport entra in carcere per costruire inclusione

La Asd Solliccianese è stata creata per portare lo sport nelle carceri di Sollicciano e del Gozzini, grazie all’impegno di Uisp Firenze. La nuova associazione coinvolge detenuti e operatori, offrendo loro spazi per praticare calcio e altri sport. Un’idea concreta per favorire il reinserimento e la socializzazione tra le mura del penitenziario.

Presentata a Palazzo Vecchio la nuova polisportiva promossa da Uisp Firenze tra Sollicciano e Gozzini: calcio, volley e socialità per creare un ponte tra dentro e fuori Nasce la Asd Solliccianese, nuova realtà sportiva che raccoglie e rappresenta le attività promosse da Uisp Firenze all'interno degli istituti penitenziari di Sollicciano e del Gozzini a custodia attenuata. Si tratta di una polisportiva che unisce diverse discipline, dal calcio al volley, con l'obiettivo di coniugare sport, formazione e responsabilità sociale. La nascita della Solliccianese rappresenta l'evoluzione naturale di un percorso avviato da anni dagli operatori Uisp all'interno degli istituti di pena.