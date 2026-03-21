Inaugurata la vasca di laminazione | Così mettiamo Milano in sicurezza Senago attacca | Noi penalizzati

È stata inaugurata una nuova vasca di laminazione composta da tre bacini progettati per contenere le piene del fiume Seveso e proteggere Milano. L’intervento mira a migliorare la sicurezza idraulica della città e delle zone circostanti. Tuttavia, Senago critica il progetto, affermando di essere stata penalizzata dall’intervento senza coinvolgimento diretto.

Un’area formata da tre bacini di laminazione che garantirà la sicurezza idraulica del territorio di Milano attraverso il contenimento delle piene del fiume Seveso. Un’opera da 46 milioni di euro attesa da molti anni. Taglio del nastro, ieri mattina, per la vasca di laminazione del fiume Seveso a Senago. All’inaugurazione hanno partecipato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, l’assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e quello di Senago, Magda Beretta. "Finalmente mettiamo in sicurezza un quadrante importante di Milano. Ma questa è metà delle vasche che servono - ha commentato Sala - Aspetto con ansia il ministro dell’ambiente (Pichetto Fratin, ndr) perché dobbiamo farci finanziare Paderno Dugnano, che è l’altra vasca importante". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inaugurata la vasca di laminazione: "Così mettiamo Milano in sicurezza". Senago attacca: "Noi penalizzati" Articoli correlati Fiume Seveso, attesa finita: inaugurata a Senago la vasca di laminazione. Sala gioisce: “Milano ora rischia meno”Senago (Milano), 20 marzo 2026 – "Finalmente mettiamo in sicurezza un quadrante importante di Milano". Leggi anche: Vasche di laminazione del Seveso, domani l’inaugurazione a Senago con ministro, assessore regionale e sindaco di Milano Altri aggiornamenti su Inaugurata la vasca di laminazione Così... Temi più discussi: Inaugurata la vasca di laminazione nel Milanese: ecco come funziona lo scudo anti-allagamenti; Senago: inaugurata la vasca di laminazione per le piene del Seveso; Inaugurata la vasca anti-esondazioni a Senago: tre bacini per contenere il Seveso; Inaugurata la vasca di laminazione: Così mettiamo Milano in sicurezza. Senago attacca: Noi penalizzati. Senago: inaugurata la vasca di laminazione per le piene del SevesoInaugurata a Senago alla presenza del ministro Pichetto Frattin la vasca di laminazione per le piene del Seveso. ilcittadinomb.it Fiume Seveso, attesa finita: inaugurata a Senago la vasca di laminazione. Sala gioisce: Milano ora rischia menoL’opera che permette di aumentare il livello di sicurezza idraulica del territorio è stata presentata anche dal ministro Pichetto Frattin: Puntiamo sempre a garantire la sicurezza dei cittadini. Inv ... msn.com Inaugurata questa mattina la Festa del Cioccolato a Cecina. Corso Matteotti ospiterà fino a domenica 22 Marzo 2026 i Maestri Cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane con tutte le loro specialità a base di cioccolato artigianale Vi aspettiamo! facebook