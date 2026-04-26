Boxe Under 15 | il ring di Lignano sfida i talenti d’Europa

A Lignano Sabbiadoro si è svolta una competizione di boxe dedicata agli under 15, con la partecipazione di giovani atleti provenienti da Italia, Croazia, Estonia e Ungheria. La manifestazione ha visto confronti diretti tra i talenti delle diverse nazionali in incontri che hanno attirato l’attenzione degli appassionati della disciplina. La gara ha rappresentato un momento di confronto tra le giovani promesse europee del pugilato.

? Cosa sapere Nazionali under 15 di Italia, Croazia, Estonia e Ungheria si sono sfidate a Lignano Sabbiadoro.. Il format Round Robin organizzato dalla FPI favorisce l'apprendimento tattico dei giovani pugili europei.. I giovani pugili delle Nazionali under 15 hanno concluso oggi, domenica 26 aprile 2026, tre giorni di scontri tecnici al Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro. Il Trofeo delle Aquile ha protagoniste le selezioni di Italia, Croazia, Estonia e Ungheria, impegnate in una maratona di boxe giovanile iniziata venerdì 24 aprile. Il valore del Round Robin per la crescita dei talenti. Organizzare un torneo internazionale richiede una struttura che non si limiti al semplice scontro singolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boxe Under 15: il ring di Lignano sfida i talenti d’Europa Notizie correlate Boxe Under 15: nasce il Trofeo delle Aquile a Lignano Sabbiadoro? Cosa sapere Le nazionali di Italia, Croazia, Estonia e Ungheria competono a Lignano Sabbiadoro dal 24 aprile. Boxe U19 a Montecatini: trionfi netti e nuovi talenti sul ringIl PalaVinci di Montecatini ospita oggi, sabato 18 aprile 2026, una giornata decisiva per il futuro dei giovani pugili impegnati nelle Fasi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pugilistica Lucchese - Risultati fasi regionali campionati italiani under 17 e under 19; Boxe, interregionali U19: Antonio Librato batte il campione italiano e vola ai quarti; Pugilato, ecco Iris Casale, l’allieva di Martina Bernile che insegue il titolo tricolore Under 19; Lamezia, presentato Torneo Interregionale di pugilato Calabria Vs Puglia: sul ring il 25 aprile al parco Impastato. Boxe, Vittoria Milani campionessa italiana Under 17. Ora gli Europei in Germania a dicembreÈ ancora oro nella tre giorni delle fasi finali dei campionati italiani di pugilato maschili e femminili Under 17, per la roccapriorese Vittoria Milani. Già campionessa italiana ed europea nella ... roma.corriere.it Boxe. Campionati italiani under 15. Ilary Ciobotaru vince il titoloLa Boxe marchigiana continua a brillare grazie a giovani talenti decisi a farsi strada. Tra le protagoniste indiscusse dei Campionati Italiani Under 15, svoltisi a Roseto degli Abruzzi e che hanno ... ilrestodelcarlino.it Weekend intenso per la Boxe Latina! Nella fase regionale under 17 dei Campionati Italiani saliranno sul ring Maicol Pellagri, Guglielmo Morelli e Pietro Marrocco, mentre domenica sarà il turno anche del nostro Matteo Ciotti. Nel frattempo, Aurora Turrin è i - facebook.com facebook