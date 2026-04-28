Trenta atleti italiani si stanno preparando a partire per il Botswana, dove si svolgeranno le World Relays di Gaborone. La gara mette in palio dodici pass per i Mondiali di Pechino 2027 nelle staffette. La competizione si svolgerà in Africa e vedrà in campo rappresentative di diverse nazioni in una serie di gare di staffetta. La partecipazione italiana rappresenta un passo importante per qualificarsi alla manifestazione mondiale.

? Cosa sapere Trenta atleti italiani partono per il Botswana per le World Relays di Gaborone.. La competizione assegna 12 pass per i Mondiali di Pechino 2027 nelle staffette.. Trenta membri della delegazione italiana, tra cui 13 uomini e 17 donne, hanno lasciato l’aeroporto di Fiumicino nella tarda serata di martedì per la spedizione in Botswana volta a conquistare i pass per i Mondiali di Pechino 2027. Il gruppo atterrerà nel pomeriggio di mercoledì dopo lo scalo previsto ad Addis Abeba, in Etiopia, preparando il terreno per le competizioni che si svolgeranno sabato 2 e domenica 3 maggio presso lo Stadio Nazionale di Gaborone. La missione azzurra si concentra sulle World Relays, un evento mondiale specializzato nelle staffette che mette in gioco 12 dei 16 posti disponibili per la prossima edizione dei campionati mondiali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Botswana, missione azzurra: 30 atleti in lotta per i Mondiali

Notizie correlate

Leggi anche: World Relays Gaborone 2026: 30 azzurri in Botswana per conquistare il pass per i Mondiali di Pechino

Zaynab Dosso: la sfida in Botswana per l’azzurra dopo il successo indoor? Cosa sapere Zaynab Dosso parte per le World Relays in Botswana dopo il titolo mondiale indoor.