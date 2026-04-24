Zaynab Dosso si prepara a partecipare alle World Relays in Botswana, dopo aver vinto il titolo mondiale indoor. L’atleta italiana si concentrerà sulla prova dei 100 metri e sugli Europei, adottando un nuovo metodo preventivo per la preparazione. La competizione in Botswana rappresenta un momento importante nel suo percorso, che segue il successo ottenuto in sala. La sua presenza sul campo internazionale si inserisce in un calendario di eventi di rilievo.

? Cosa sapere Zaynab Dosso parte per le World Relays in Botswana dopo il titolo mondiale indoor.. L'atleta punta ai 100 metri e agli Europei con un nuovo metodo preventivo.. Zaynab Dosso si prepara a scendere in pista in Botswana per le World Relays, accettando una sfida che non era originariamente nel suo programma stagionale ma che nasce dal desiderio di servire la maglia azzurra. La velocista, che ha vissuto un inverno straordinario culminato con il titolo mondiale indoor, ha condiviso con Ferdinando Savarese durante l’ultima puntata di Sprint Zone sul canale YouTube di OA Sport i dettagli di una preparazione meticolosa e delle scelte tattiche che guideranno la sua stagione all’aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zaynab Dosso: la sfida in Botswana per l’azzurra dopo il successo indoor

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