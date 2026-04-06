Incendio a Vicchio | fiamme nel bosco sul monte Giogo

Un incendio si è sviluppato ieri sera nel bosco situato sul crinale del monte Giogo, vicino a Vicchio. Le fiamme hanno interessato una vasta area e sono state segnalate intorno alle 21:00. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di spegnere il rogo e contenere la diffusione del fuoco nel bosco. Non ci sono ancora notizie su eventuali persone coinvolte o danni a strutture vicine.

VICCHIO (FIRENZE) – Un vasto incendio e’ divampato ieri sera, 5 aprile 2026, nel bosco sul crinale del monte Giogo a Vicchio. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 19 in località Villore. Sul posto inviata una squadra con 3 automezzi. I Vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio di vegetazione. Presenti anche le squadre AIB della Regione Toscana. Richiesto l’intervento dei Carabinieri Forestali. Le squadre hanno terminato l’intervento alle 00:25. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incendio a Vicchio: fiamme nel bosco sul monte Giogo Camaiore, incendio sul Monte Moneta: fiamme sul crinaleCAMAIORE – Un vasto incendio sul Monte Moneta a Camaiore è divampato nelle prime ore del pomeriggio di oggi (24 marzo). Fiamme sul Monte Petrinone, bilancio drammatico: "In fumo 18 ettari di bosco"Diciotto ettari di bosco sono andati in fumo sul Monte Petrinone - Collina di Sant’Antonio, tra Sparanise e Francolise. Argomenti più discussi: Incendio boschivo sul Monte Giogo a Villore; Incendio bosco a Vicchio, intervento dei vigili del fuoco nella sera di Pasqua. Incendio boschivo a Vicchio, intervento dei vigili del fuoco fino a notte inoltrataIntervenute una squadra e tre automezzi per contenere e spegnere le fiamme che hanno interessato un’area boschiva ... gonews.it Incendio bosco a Vicchio, intervento dei vigili del fuoco nella sera di PasquaIncendio bosco nel fiorentino nella sera di Pasqua. I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera dalle 19 nel comune di Vicchio, in località Villore, per un incendio di bosco. 055firenze.it Incendio nella notte a Brentonico: casa distrutta, due famiglie in salvo. facebook Incendio ad Alto Reno Terme, pompieri al lavoro per tutta la notte. In azione elicottero e Canadair x.com