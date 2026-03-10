Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo 2026, un aggiornamento software sta modificando le funzionalità di T-Rex 3, il sistema che offre mappe offline e guida autonoma senza bisogno di connessione internet. Durante queste ore, il dispositivo sta ricevendo modifiche che riguardano principalmente le sue capacità di navigazione e autonomia di funzionamento. L’aggiornamento interessa gli utenti che utilizzano T-Rex 3 in ambienti esterni.

È martedì 10 marzo 2026, e proprio in queste prime ore della notte, un aggiornamento software sta trasformando l’esperienza di chi vive all’aperto. La versione 4.5.3.3 dell’Amazfit T-Rex 3 introduce mappe offline, navigazione autonoma e nuove funzioni per immersioni subacquee. Non si tratta di semplici ritocchi grafici, ma di strumenti che ridisegnano il modo in cui gestiamo percorsi e attività sportive lontano dallo smartphone. L’obiettivo dichiarato è rendere l’orologio più affidabile quando ci si allena in scenari impegnativi, dove la copertura dati è scarsa o assente. L’aggiornamento arriva a circa un mese di distanza dal precedente update dedicato alle mappe, portando sul modello standard molte delle novità già viste sul T-Rex 3 Pro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - T-Rex 3: mappe offline e guida autonoma senza rete

