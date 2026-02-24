BMW taglia il Livello 3 | guida autonoma più economica e accessibile

BMW elimina il livello 3 di guida autonoma sulla Serie 7, riducendo i costi e semplificando l’accesso a questa tecnologia. La decisione deriva dalla volontà di concentrarsi su sistemi più sicuri e affidabili, in vista del prossimo restyling previsto per il 2027. La Casa tedesca intende rendere le funzioni di guida assistita più accessibili ai clienti senza compromettere la sicurezza. La modifica avviene in un momento di forte evoluzione nel settore automotive.

BMW ridimensiona le ambizioni sulla guida autonoma: addio al Livello 3 sulla Serie 7 BMW sta per lanciare un restyling della sua ammiraglia, la Serie 7, previsto per il 2027. La novità più sorprendente riguarda la guida autonoma: il sistema Personal Pilot di Livello 3 verrà sostituito da un sistema di Livello 2, derivato dalla piattaforma Neue Klasse. La decisione è dettata dai costi elevati e dalle complesse procedure regolatorie. Il nuovo sistema costerà circa 1.450 euro, contro i 6.000 euro del precedente, e manterrà funzioni come la guida autonoma in autostrada a mani libere e i cambi di corsia automatici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il BMW Group si conferma tra i datori di lavoro più attrattivi a livello globaleIl BMW Group si conferma tra i datori di lavoro più attrattivi a livello globale, grazie a una strategia ben definita, prodotti innovativi e una leadership competente.

Auto intelligenti e guida autonoma: cosa ci aspetta in un futuro sempre più vicinoL'industria automobilistica sta attraversando una fase di rivoluzione, grazie ai progressi nelle tecnologie di auto intelligenti e guida autonoma.