Borsa | l' Europa conferma il rosso lo spread si allarga a 81 punti

Le borse europee chiudono in calo, con lo spread tra i titoli di stato che si amplia a 81 punti base. Le tensioni sullo Stretto di Hormuz continuano a pesare sui mercati, mentre i future sul Nasdaq mostrano segni di rialzo e il prezzo del petrolio aumenta. La situazione geopolitica sembra influenzare le decisioni degli investitori, che guardano con attenzione alle evoluzioni internazionali.

Le Borse europee confermano il rosso con le tensioni sullo Stretto di Hormuz mentre i future sul Nasdaq viaggiano in controtendenza e il petrolio allunga il passo. Il brent sale dell'1,9% e supera i 107 dollari, il wti guadagna l'1,6% a 97,3 dollari al barile. Il gas resta su quota 45 euro al megawattora. Milano cede l'1,01% con Avio (-3,95%), Brunello Cucinelli (-3,2%), Moncler (-3,1%) e Fincatieri (-3,1%) tra i peggiori. Cambia la testa del listino con Saipem (+2,27%) in prima fila. A seguire Prysmian (+1,2%) ed Eni (+1,01%), quest'ultima dopo la trimestrale. Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 81 punti base con il rendimento del decennale italiano che sale di 5 punti base oltre il 3,84%.🔗 Leggi su Lanazione.it

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