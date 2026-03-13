Borsa in calo | spread sale a 81,4 punti e pesano Fincantieri

La Borsa italiana ha registrato un calo nella giornata del 13 marzo 2026, con lo spread che è salito a 81,4 punti base. Tra le principali cause di questa flessione ci sono stati i titoli industriali, in particolare Fincantieri e Prysmian, che hanno pesato sull’andamento complessivo dell’indice. La giornata si è conclusa con il mercato in territorio negativo, influenzato dalle performance di queste aziende.

La Piazza Affari ha chiuso la giornata del 13 marzo 2026 con un andamento negativo, trascinato da titoli industriali come Fincantieri e Prysmian. L’indice Ftse Mib si attesta a 44.311 punti in calo dello 0,33%, mentre lo spread tra il Btp italiano e il Bund tedesco sale a 81,4 punti base. Il rendimento annuo del titolo di stato italiano è salito di 2,8 punti fino al 3,77%, riflettendo una pressione sui costi del debito pubblico che incide direttamente sulla stabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese locali. A questo scenario si aggiunge l’aumento dei prezzi delle materie prime, con il greggio Wti che tocca i 96,43 dollari al barile e il gas naturale che sale a 51 euro al MWh sul mercato Ttf di Amsterdam. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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