Borsa | Milano apre a +0,36% con Eni St e le banche

La Borsa di Milano apre con un aumento dello 0,36% e il principale indice si attesta a 47.846 punti. Tra i titoli più performanti ci sono Eni, che registra un incremento dell’1,54%, Stm con un rialzo dell’1,35% e alcune banche come Mediobanca, Bper e Mps con variazioni comprese tra l’1,2% e l’1,4%. La seduta si apre senza particolari variazioni di rilievo rispetto alla chiusura precedente.

La Borsa di Milano sale in avvio. Il Ftse Mib guadagna lo 0,36% a quota 47.846 punti. Tra i titoli in luce Eni (+1,54%), Stm (+1,35%) e le banche con Mediobanca (+1,4%), Bper (+1,2%) e Mps (+1,22%). Sotto vendita i farmaceutici con Diasorin (-2,6%) e Recordati (-1,29%) dopo il trimestre in calo di Novartis.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Milano apre a +0,36% con Eni, St e le banche Notizie correlate Borsa Milano sotto scacco: banche e Stellantis frenano, vola EniLunedì 20 aprile 2026, le borse europee trascinano verso il basso il listino di Milano, che registra una flessione dell’1,1% a causa delle tensioni... Leggi anche: Borsa: Milano apre in calo dello 0,58%, ancora in rialzo St Altri aggiornamenti Temi più discussi: Borsa Italiana in tempo reale: quotazioni Piazza Affari; Piazza Affari apre in rosso. Tensioni Medioriente pesano su borse europee; Borsa: Milano apre poco mossa (+0,05%); Borsa: Milano apre in rosso dell'1,38%. Borsa: Milano apre a +0,36% con Eni, St e le bancheLa Borsa di Milano sale in avvio. Il Ftse Mib guadagna lo 0,36% a quota 47.846 punti. Tra i titoli in luce Eni (+1,54%), Stm (+1,35%) e le banche con Mediobanca (+1,4%), Bper (+1,2%) e Mps (+1,22%). ilgiorno.it Borsa Milano: apre in rialzo (+0,41%), bene Eni e bancheUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Non si parla più soltanto di una borsa dove mettere panini e bibite, ma di una soluzione studiata per chi vuole portare con sé piatti, posate, bicchieri, tovaglioli e spesso anche una coperta o una tasca refrigerante. facebook Guerra Roma-Parigi per la Borsa Italiana (sempre più svuotata). Cdp, azionista di Euronext che detiene Piazza Affari, contesta la nomina dell’ad ai francesi. Sciopero il 30.4. @nicolaborzi x.com