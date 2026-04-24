Borsa | Milano apre in calo dello 0,58% ancora in rialzo St

La Borsa di Milano ha aperto con un calo dello 0,58%, portando il primo indice Ftse Mib a 47.631 punti. Tra i titoli che hanno registrato perdite ci sono Avio, con un calo del 2,4%, Leonardo, in ribasso dell’1,5%, e Brunello Cucinelli, che ha segnato una diminuzione dello 0,6%. Questi movimenti si verificano in un contesto di mercati europei in moderato calo.

La Borsa di Milano apre in calo. Il primo Ftse Mib segna un -0,58% a quota 47.631 punti. Tra i titoli che soffrono Avio (-2,4%), Brunello Cucinelli (1-,6%), Leonardo (-1,5%). In rialzo ancora St (+0,82%) dopo il balzo della vigilia in scia ai conti. Tra gli altri, positivi Saipem (+0,45%), Eni (+0,4%) e, nei bancari, Banco Bpm (+0,5%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Notizie correlate Leggi anche: Borsa: Milano apre in calo dello 0,13%, pesante Diasorin Leggi anche: Borsa: Milano apre in lieve rialzo, +0,04% Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Borsa: Milano apre in rosso dell'1,38%; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dell’1,4%. Corrono Nexi e i titoli petroliferi; Borsa: Milano apre in calo dell'1,38%; Borsa, le speranze di pace spingono Milano (+1,4%) sopra la quota record di 48.000. WS +0,66%. Borsa: Milano apre in calo dello 0,58%, ancora in rialzo StLa Borsa di Milano apre in calo. Il primo Ftse Mib segna un -0,58% a quota 47.631 punti. Tra i titoli che soffrono Avio (-2,4%), Brunello Cucinelli (1-,6%), Leonardo (-1,5%). In rialzo ancora St (+0,8 ... ansa.it Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,28%La Borsa di Milano, sulla scia dei mercati asiatici, apre in terreno positivo. Il Ftse Mib, spinto dai tecnologici e dai bancari, guadagna in avvio lo 0,28% a 48.342 punti. SUgli scudi St (+2%), Medio ... ansa.it Piazza Affari, Stm ( @ST_World) oggi riparte da una super seduta di borsa (+14%) dopo aver pubblicato i conti trimestrali. Il CFO Lorenzo Grand a Class CNBC assicura sulle forniture: "La situazione dello Stretto di Hormuz è preoccupante, ma per quanto ci rig x.com Il titolo è quotato sul mercato Euro Tlx di Borsa Italiana e ha cedole legate all’andamento del Btp decennale - facebook.com facebook