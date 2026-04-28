Bonus Vesta | Lo Russo attacca il click-day | È una lotteria

Il sindaco di Torino ha commentato negativamente il sistema di assegnazione del Bonus Vesta, definendolo una vera e propria lotteria. La procedura, basata su un click-day, ha causato disservizi e problemi tecnici da parte della Regione Piemonte, lasciando molti cittadini esclusi e alimentando le proteste tra chi non è riuscito ad accedere alle risorse. La modalità di distribuzione ha suscitato critiche e malcontento tra gli interessati.

?? Cosa sapere Il sindaco Lo Russo critica il click-day per il Bonus Vesta da Tokyo. I problemi tecnici della Regione Piemonte causano lamentele tra i cittadini esclusi. Dal Giappone arriva il dissenso di Lo Russo sulla gestione del Bonus Vesta, con il sindaco che definisce la procedura del click-day come una sorta di lotteria durante un collegamento radio da Tokyo questo martedì 28 aprile. Mentre la missione istituzionale per la SusHi Tech Tokyo e il G-NETS Leaders Summit prosegue in Oriente, il .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonus Vesta: Lo Russo attacca il click-day: “È una lotteria Notizie correlate Bonus Vesta e il (critico) click-day, anche Lo Russo prende le distanze: "Un po' una lotteria, procedura che non condivido"Il collegamento telefonico dal Giappone, precisamente da Tokyo, il sindaco Lo Russo non manca il classico l'appuntamento in radio con TuttoCittà per... Voucher Vesta, la "lotteria" si ripete: dopo il flop del 2025, un altro click day nel caosIl click day per il Voucher Vesta, la misura regionale da 20 milioni di euro per il sostegno alle famiglie (contributi tra 800 e 1. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Marrone difende il click day Vesta: Disagi ma sistema giusto, osservatorio sul piano regolatore; Click day per il voucher da 1.200 euro per i bambini, il sito non regge: genitori arrabbiatissimi, attacco hacker o disorganizzazione?; Il debito da 30.000 euro, l’accoltellamento in piazza Baldissera e il nonno autista: quattro arresti; Il miracolo dei fili del bucato: bimbo di due anni precipita dal secondo piano ma si salva. Bonus Vesta e il (critico) click-day, anche Lo Russo prende le distanze: Un po' una lotteria, procedura che non condividoIn missione istituzionale in Giappone, il sindaco di Torino prende le distanze dal criticato click-day della Regione Piemonte che ha lasciato (molti) scontenti ... torinotoday.it Bonus Vesta, Lo Russo boccia il click day: È una lotteriaBocciato: è questo il giudizio del sindaco Stefano Lo Russo sul click day per il Bonus Vesta. Dopo le polemiche della scorsa settimana - a causa del down del sito per chiedere il sostegno economico a ... torinoggi.it Sono 42.383 le domande che, dopo il crash informatico della prima ora, sono pervenute da famiglie di tutto il Piemonte il 21 aprile, click day scelto per accedere al bonus Vesta, l’aiuto tra gli 800 e i 1.200 euro per figlio messo in campo per il secondo anno dall - facebook.com facebook Bonus Vesta, Azione all’attacco: “Un click day discriminante e un fallimento annunciato” #cuneo x.com