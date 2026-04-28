Bonus Vesta e il critico click-day anche Lo Russo prende le distanze | Un po' una lotteria procedura che non condivido

Il sindaco, in collegamento da Tokyo, ha partecipato a una trasmissione radiofonica per rispondere alle domande dei cittadini. Tra gli argomenti discussi, il bonus Vesta e il click-day sono stati al centro dell'attenzione. Lo Russo ha espresso alcune riserve sulla procedura, definendola “un po’ una lotteria” e dichiarando di non condividerla. La discussione ha coinvolto anche altri temi legati alla gestione locale.

Il collegamento telefonico dal Giappone, precisamente da Tokyo, il sindaco Lo Russo non manca il classico l'appuntamento in radio con TuttoCittà per dialogare e rispondere alle domande dei cittadini sui temi “caldi” dell'ultima settimana. Le celebrazioni del 25 aprile e le conseguenti polemiche.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Voucher Vesta, la "lotteria" si ripete: dopo il flop del 2025, un altro click day nel caosIl click day per il Voucher Vesta, la misura regionale da 20 milioni di euro per il sostegno alle famiglie (contributi tra 800 e 1. Bonus Vesta, torna il click day: il 21 aprile 12 ore di tempo per richiedere il voucher per le famiglieRisorse raddoppiate per 20 milioni di euro: il bonus spetta alle famiglie con Isee fino a 40mila euro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Click day bonus Vesta, sito subito inaccessibile, poi la lunga coda virtuale per la domanda; Click day per il voucher da 1.200 euro per i bambini, il sito non regge: genitori arrabbiatissimi, attacco hacker o disorganizzazione?; Un flop il click day per il bonus Vesta, pioggia di critiche alla Regione. Il Csi: problema di rete; Bonus Vesta, torna il click day: il 21 aprile 12 ore di tempo per richiedere il voucher per le famiglie. Bonus Vesta, Lo Russo boccia il click day: È una lotteriaBocciato: è questo il giudizio del sindaco Stefano Lo Russo sul click day per il Bonus Vesta. Dopo le polemiche della scorsa settimana - a causa del down del sito per chiedere il sostegno economico a ... torinoggi.it Diritti negati ai cittadini con il Click Day, Lo Russo a Tuttocittà critica la scelta regionale per l’assegnazione del Bonus VestaDiritti negati ai cittadini con il click day, Lo Russo a Tuttocittà critica la scelta regionale per l'assegnazione del Bonus Vesta ... zipnews.it Sono 42.383 le domande che, dopo il crash informatico della prima ora, sono pervenute da famiglie di tutto il Piemonte il 21 aprile, click day scelto per accedere al bonus Vesta, l’aiuto tra gli 800 e i 1.200 euro per figlio messo in campo per il secondo anno dall - facebook.com facebook Bonus Vesta, Azione all’attacco: “Un click day discriminante e un fallimento annunciato” #cuneo x.com