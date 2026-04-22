Voucher Vesta la lotteria si ripete | dopo il flop del 2025 un altro click day nel caos

Si ripete il meccanismo del click day per il Voucher Vesta, la misura regionale destinata al sostegno delle famiglie con un budget di 20 milioni di euro. Dopo il fallimento della prima tornata nel 2025, si è infatti verificata una nuova giornata di iscrizioni online, caratterizzata da code e rallentamenti. L’evento ha suscitato nuove polemiche, mentre le richieste sono state numerose e il sistema ha mostrato di nuovo difficoltà nel gestirle.

Il click day per il Voucher Vesta, la misura regionale da 20 milioni di euro per il sostegno alle famiglie (contributi tra 800 e 1.200 euro), si è trasformato in un martedì di caos. Tra siti irraggiungibili, accuse di hackeraggio poi smentite e una pioggia di critiche, la giornata ha riaperto una.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Bonus Vesta, in primavera nuovo "click day" per il voucher per le famiglie con figli piccoliVenti milioni di euro per 20mila famiglie con Isee fino a 40mila euro: è in arrivo in primavera un nuovo "click day" per il bonus Vesta, il voucher... Leggi anche: Voucher Vesta 2026: scatta oggi il click day. In Piemonte 20 milioni per sport e cultura Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Click day per il voucher da 1.200 euro per i bambini, il sito non regge: genitori arrabbiatissimi, attacco hacker o disorganizzazione?; Bonus Vesta, torna il click day: il 21 aprile 12 ore di tempo per richiedere il voucher per le famiglie; Voucher figli, subito in crash il sito di Vesta. Marrone: Attacco hacker. M5S e Avs: Una farsa; Voucher Vesta: il Click Day diventa Notte Bianca (per sfinimento). In tilt per oltre un'ora il sito Vesta Piemonte per ottenere i bonus regionaliDalle 12 era scattata la corsa per 20 milioni di euro in buoni regionali per famiglie con ISEE fino a 40mila euro. La Regione: Daremo un'ora in più per presentare domanda. Ma intanto esplode subito ... rainews.it Voucher Vesta: il Click Day diventa Notte Bianca (per sfinimento)Tra server che svengono per la troppa compagnia e lo scaricabarile della politica, la Regione inventa il welfare notturno: se vuoi il bonus per i figli, preparati il caffè. giornalelavoce.it Voucher Vesta in tilt, non c’era nessun attacco hacker. Scontro tra Cirio-Marrone e il Csi Piemonte lastampa.it/torino/2026/04… @LaStampa x.com Leggi l'articolo - Voucher Vesta per le famiglie piemontesi, parte il click day ma il sito è bloccato #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #bonusvesta - facebook.com facebook