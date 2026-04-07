Bonus Vesta torna il click day | il 21 aprile 12 ore di tempo per richiedere il voucher per le famiglie

Il 21 aprile alle ore 12, la piattaforma dedicata al Bonus Vesta si aprirà per 12 ore, offrendo alle famiglie piemontesi la possibilità di richiedere il voucher. La Regione Piemonte ha reso nota questa data, che rappresenta un nuovo appuntamento per chi intende usufruire del beneficio. Durante questa finestra temporale, le richieste potranno essere inviate attraverso il sito dedicato al bonus.

Risorse raddoppiate per 20 milioni di euro: il bonus spetta alle famiglie con Isee fino a 40mila euro. Rimborsi fino a 1.200 euro per nidi, sport e attività culturali Nuovo appuntamento per le famiglie piemontesi che intendono richiedere il voucher Vesta. La Regione Piemonte ha infatti ufficializzato la data del prossimo "click day": la piattaforma aprirà il 21 aprile alle ore 12 e resterà attiva per 12 ore. Per il 2026 sono stati messi in campo 20 milioni di euro, una cifra raddoppiata rispetto alla precedente edizione. L'obiettivo è raggiungere circa 30mila nuclei familiari con Isee fino a 40mila euro. Il sistema di assegnazione, spiegano dalla Regione, sarà articolato per fasce di reddito per garantire equità. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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