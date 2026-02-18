Padel Arena Perugia conquista il primo posto nella classifica nazionale 2025 delle Scuole Padel

Padel Arena Perugia ha ottenuto il primo posto nella classifica nazionale 2025 delle Scuole Padel, grazie ai numeri elevati di studenti iscritti e alle competizioni vincenti. La scuola perugina ha registrato un aumento significativo di iscrizioni rispetto all’anno scorso, attirando giovani appassionati da tutta l’Umbria. Questa vittoria mette la regione al centro dell’attenzione nel mondo del padel italiano.

Un risultato che porta l'Umbria al centro del padel italiano. Alla guida dell'Academy Fabricio Cattaneo, maestro nazionale Padel Fitp e direttore tecnico, affiancato da un team di allenatori che opera quotidianamente con competenza e continuità: Simone Codovini, Franz Angelini, Juri Codini, Francesco Luca Pignattelli, Giacomo Versiglioni, con la new entry nella preparazione atletica Francesca Segoloni.