Bombe d’acqua lanciate dai ponti sulle auto in transito | paura a Milano 3

A Milano 3, nella zona di Basiglio, si sono verificati episodi in cui gruppi di giovani hanno lanciato acqua dai ponti contro le auto in transito. Le autorità stanno indagando su questi comportamenti, che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti. Le aggressioni si sono ripetute nel tempo, coinvolgendo veicoli che attraversano le strade sotto i ponti delle aree residenziali. La polizia sta cercando di identificare i responsabili e di comprendere meglio le dinamiche di questi episodi.

Basiglio (Milano), 28 aprile 2026 – Bombe d’acqua lanciate dai ponti contro le auto in transito. Una banda di ragazzini, verosimilmente residente a Milano 3 o nelle zone limitrofe, da tempo imperversa tra i vialetti e i parchi delle residenze, causando danni e preoccupazione. Solo pochi giorni fa era stato lanciato l’allarme per l’uso del gas esilarante, spesso utilizzato da giovani, non solo a Basiglio, per “sballarsi”. Ma l’altra sera un gruppo di questi ragazzi ha rischiato di provocare conseguenze ben più gravi. La denuncia è apparsa sulla pagina social di Milano 3, dove si è scatenata una raffica di commenti che segnalano episodi ormai noti a molti residenti: “Passando sotto al ponte delle medie a Milano 3 in auto, abbiamo vissuto qualcosa di inaccettabile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Bombe” d’acqua lanciate dai ponti sulle auto in transito: paura a Milano 3 Notizie correlate Leggi anche: Khamenei ucciso dai raid. Media: "Morto anche Ahmadinejad". Missili su Qatar, Emirati e Bahrein. Nuovi attacchi su Teheran. Idf: "Lanciate 1200 bombe". Navi e petroliere bloccate a Hormuz Leggi anche: Paura in via Telesforo: crolla cartellone pubblicitario e colpisce auto in transito Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Highlights Acqua S.Bernardo Cantù vs Openjobmetis Varese 27° Giornata. Bombe d’acqua lanciate dai ponti sulle auto in transito: paura a Milano 3Basiglio, i residenti denunciano il divertimento di un gruppo di ragazzini che getta sacchetti pieni d’acqua sulle auto: Non è uno scherzo, è pericoloso, basta un attimo per rovinare delle vite ... ilgiorno.it 'Bomba d'acqua' a Bagno a Ripoli, case e strade allagate(ANSA) - BAGNO A RIPOLI (FIRENZE), 24 MAG - Case allagate, acqua, fango e detriti nelle strade di alcune frazioni di Bagno a Ripoli, a sud di ... it.euronews.com PRESENTAZIONE DEL LIBRO "DIARIO SOTTO LE BOMBE" Cinque anni di guerra di un adolescente Nell’ambito del "Maggio dei Libri", ANPI – sezione di Cesano Boscone invita alla presentazione del libro “Diario sotto le bombe. Cinque anni di guerra di u - facebook.com facebook