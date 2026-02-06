Paura in via Telesforo | crolla cartellone pubblicitario e colpisce auto in transito

Paura questa mattina in via Telesforo a Foggia, dove un cartellone pubblicitario si è staccato e si è schiantato sulla strada. Una Fiat Punto passava in quel momento e si è vista colpire dal cartellone caduto. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha creato scompiglio tra i passanti e gli automobilisti. Sul posto sono arrivati i vigili e i tecnici per mettere in sicurezza l’area.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12.00, all'altezza dell'intersezione con via Tratturo Camporeale. Al momento non sono note le condizioni della persona al volante dell'auto colpita Paura in via Paolo Telesforo, a Foggia, dove un cartellone pubblicitario sferzato dal vento è crollato al suolo colpendo una Fiat Punto che in quel momento transitava lungo la strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.00, all'altezza dell'intersezione con via Tratturo Camporeale. Al momento non sono note le condizioni della persona al volante dell'auto colpita. Sul posto, sono intervenuti gli agenti di polizia locale e i vigili del fuoco del fuoco del Comando provinciale di Foggia, che dovranno bonificare e mettere in sicurezza la zona.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su via Telesforo Albero crolla in mezzo alla strada e travolge l’auto in transito: paura in via Carducci a Terni Nel tardo pomeriggio di oggi, 25 gennaio, via Carducci a Terni è stata teatro di un incidente quando un albero è crollato sulla carreggiata, travolgendo un'auto in transito. Grosso pino crolla e travolge 2 auto in transito: attimi di paura in centro ad Ancona Nella giornata del 5 gennaio 2026, nel centro di Ancona, un grosso pino è crollato travolgendo due auto in transito.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.