Bologna | paramedico sospeso dopo le violenze su due pazienti

A Bologna e San Giovanni, un paramedico dell'Ausl è stato sospeso dalle mansioni mentre sono in corso indagini riguardo a presunte violenze sessuali su due pazienti. Le autorità hanno avviato le verifiche e stanno raccogliendo elementi per accertare eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione tra le persone coinvolte e nelle comunità interessate.

? Cosa sapere Paramedico Ausl indagato per violenza sessuale su due pazienti a Bologna e San Giovanni.. La Squadra mobile dispone la sospensione dell'operatore per dodici mesi dopo le denunce.. Un paramedico dell’Ausl di Bologna è stato sospeso per un anno dalla Squadra mobile dopo essere stato indagato per violenza sessuale ai danni di due giovani pazienti, con una seconda denuncia avvenuta a San Giovanni in Persiceto proprio mentre proseguivano le indagini per il primo episodio accaduto all’ospedale Maggiore. La vicenda, che ha scosso la tranquillità dei reparti ospedalieri tra la città e la provincia, prende il via lo scorso marzo quando una ventiduenne, ricoverata presso la struttura dell’ospedale Maggiore, ha denunciato molestie subite durante l’assistenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna: paramedico sospeso dopo le violenze su due pazienti Notizie correlate Bologna, sospeso operatore socio sanitario dopo una seconda denuncia per molestie sulle pazientiUna seconda denuncia per molestie nei confronti di una paziente, dopo essere stato trasferito in seguito alle accuse per una presunta violenza... Leggi anche: Violenza sessuale in corsia. Molestie su due pazienti. Operatore sanitario sospeso Panoramica sull’argomento Si parla di: Cosa sappiamo delle violenze sessuali denunciate in ospedale. Bologna, sospeso operatore socio sanitario dopo una seconda denuncia per molestie sulle pazientiStando alle prime indagini, approfittava dello stato di vulnerabilità delle degenti: l'uomo era stato già trasferito dopo la prima accusa di violenza sessuale ... ilfattoquotidiano.it Molestie sessuali su due pazienti a Bologna, Oss sospeso per un annoBOLOGNA – È di un anno la durata della sospensione disposta dal gip di Bologna ed eseguita dalla Squadra mobile e dal commissariato di San Giovanni in Persiceto nei confronti di un operatore socio-san ... dire.it