Il 1° maggio a Bologna, le principali sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil si riuniscono in Piazza Maggiore per una manifestazione. La crisi nel settore automotive interessa l’occupazione della regione, con possibili ripercussioni sul comparto manifatturiero. La situazione resta incerta e al centro del dibattito tra lavoratori e rappresentanti sindacali.

?? Cosa sapere Cgil, Cisl e Uil si riuniscono il 1° maggio in Piazza Maggiore a Bologna. La crisi del settore automotive minaccia l'occupazione manifatturiera dell'intera Emilia-Romagna. Le piazze di Bologna si preparano a ospitare le istanze dei sindacati per il Primo Maggio, con Cgil, Cisl e Uil che concentreranno i loro interventi in Piazza Maggiore sul tema del lavoro dignitoso e sulla sopravvivenza dell'industria automobilistica locale. Il prossimo 1° maggio non sarà solo una ricor .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, il 1° maggio sfida l’incertezza: l’auto è in bilico

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