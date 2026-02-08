Statistiche a confronto | il Bologna in bilico rispetto alla stagione scorsa

Questa stagione, il Bologna fatica a mantenere i ritmi dello scorso anno. In casa, i risultati sono deludenti e la squadra cerca di trovare subito la strada giusta. I tifosi sperano in una svolta per tornare a vedere la stessa solidità di prima.

Nel contesto della Serie A, Bologna deve rilanciare immediatamente il proprio rendimento in casa per ritrovare stabilità e fiducia. La squadra è chiamata a trasformare il Dall'Ara in un fortino operativo anche nelle gare interne, cercando una vittoria che manca da tempo e che possa rilanciare la stagione. La squadra non porta a casa un successo tra le mura amiche dal 9 novembre, periodo nel quale ha saputo mettere in mostra una forma elevata contro i campioni d’Italia in carica. L’obiettivo è recuperare terreno e restituire al pubblico la sensazione di affidabilità che ha caratterizzato le fasi migliori delle ultime annate, rendendo nuovamente il Dall’Ara un punto di forza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

