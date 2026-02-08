Statistiche a confronto | il Bologna in bilico rispetto alla stagione scorsa

Questa stagione, il Bologna fatica a mantenere i ritmi dello scorso anno. In casa, i risultati sono deludenti e la squadra cerca di trovare subito la strada giusta. I tifosi sperano in una svolta per tornare a vedere la stessa solidità di prima.

Nel contesto della Serie A, Bologna deve rilanciare immediatamente il proprio rendimento in casa per ritrovare stabilità e fiducia. La squadra è chiamata a trasformare il Dall'Ara in un fortino operativo anche nelle gare interne, cercando una vittoria che manca da tempo e che possa rilanciare la stagione. La squadra non porta a casa un successo tra le mura amiche dal 9 novembre, periodo nel quale ha saputo mettere in mostra una forma elevata contro i campioni d'Italia in carica. L'obiettivo è recuperare terreno e restituire al pubblico la sensazione di affidabilità che ha caratterizzato le fasi migliori delle ultime annate, rendendo nuovamente il Dall'Ara un punto di forza.

La stagione della Roma si presenta con alcune difficoltà rispetto all’anno precedente.

Il campionato di quest’anno si distingue per una classifica molto compatta e un andamento incerto.

