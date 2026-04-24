Il listino Ftse Mib di Milano ha chiuso la seduta del 24 aprile con una perdita dello 0,5%, influenzato dai cali di azioni nel settore auto e difesa. Le turbolenze geopolitiche e le incertezze sui mercati globali hanno contribuito a ridurre gli acquisti di titoli italiani. Tra le principali diminuzioni si registrano le quotazioni di alcune aziende del comparto automobilistico e della difesa, che hanno pesato sul risultato complessivo della giornata.

? Cosa sapere Il listino Ftse Mib perde lo 0,5% il 24 aprile tra cali di Avio e Stellantis.. La volatilità geopolitica e il settore difesa frenano i flussi verso i titoli italiani.. Il listino Ftse Mib di Milano ha perso lo 0,5% venerdì 24 aprile 2026, trascinato da un clima di incertezza che ha colpito i mercati europei mentre a Wall Street si cercava un respiro grazie alla speranza di nuovi dialoghi tra Stati Uniti e Iran. La chiusura delle borse nel Vecchio Continente riflette una stasi che non permette ai risparmiatori di vedere guadagni immediati sui propri portafogli titoli. Mentre Londra ha registrato un calo dello 0,75% e Parigi è scivolata dello 0,84%, Francoforte è riuscita a limitare le perdite con un decremento dello 0,11%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borsa Milano: crollano difesa e auto, l’incertezza frena il listino

Notizie correlate

Borsa Milano: il rally di Saipem e Eni frena il calo del listinoIl mercato azionario di Milano ha chiuso la sessione odierna di mercoledì 22 aprile 2026 con una flessione dello 0,25%, attestandosi su un livello di...

Borsa: Milano in calo con auto e difesa, chiude a -0,5%La Borsa di Milano chiude in calo la seduta, appesantita dai titoli del settore difesa e auto.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Le Borse festeggiano la riapertura di Hormuz, petrolio affonda a New York (-11,5%). Per Milano settimana record; Borsa: energia e utility sostengono Milano; Hermès e il fattore Iran: perché il crollo del 10% in Borsa spaventa il lusso; Borse 17 aprile volano per la riapertura di Hormuz e il crollo del petrolio (-11%): a Milano Mediobanca, Mps, Ferrari e Stellantis super - DIRETTA.

Borsa: Milano in calo con auto e difesa, chiude a -0,5%(ANSA) - MILANO, 24 APR - La Borsa di Milano chiude in calo la seduta, appesantita dai titoli del settore difesa e auto. L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,5% a 47.656 punti. Tra i peggiori Avio (-7,15%) ... altoadige.it

Borsa Milano: chiude in calo (-0,52%), giù la difesaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Borsa: Milano chiude a +0,26%, balzo di Stm del 14%. Ftse Mib a ridosso dei 48mila punti. Bene Eni e Snam #ANSA x.com

Borsa Louis Vuitton Modello Papillon Ottime Condizioni!!! Misura 27x15 € 550 (store Milano) - facebook.com facebook