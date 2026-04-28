A Bologna, il Villaggio della Speranza si presenta come un esempio di social housing, con 126 appartamenti destinati principalmente a anziani e giovani famiglie. La struttura mira a offrire soluzioni abitative a chi cerca un alloggio accessibile nel centro urbano. Si tratta di un progetto che coinvolge diverse fasce di popolazione, creando una comunità con spazi condivisi e servizi dedicati. La realizzazione si inserisce nel panorama delle iniziative di edilizia sociale in città.

Bologna. Il Villaggio della Speranza è un’esperienza di social housing nella quale 126 appartamenti sono destinati soprattutto ad anziani e giovani nuclei familiari. Servizio di Raffaella Frullone TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Bologna, don Selmi e il villaggio della speranza

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