IX Giornata Regionale della Misericordia degli istituti penitenziari Don Rosario Petrone | Momento di fede comunione e speranza

Questa mattina a Pompei si è svolta la IX Giornata Regionale della Misericordia dedicata agli istituti penitenziari della Campania. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi presenti, con momenti di fede, comunione e speranza. Tra gli interventi, è stato ascoltato anche quello di un sacerdote che ha sottolineato il valore di questi incontri. La giornata si è conclusa con un momento di preghiera e riflessione condivisa.

Tanta emozione e partecipazione, questa mattina, a Pompei, dov'è stata organizzata la IX Giornata Regionale della Misericordia degli istituti penitenziari della Campania. L'iniziativa si è tenuta presso il Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santorio Rosario di Pompei. Lì, alle ore 11 è.🔗 Leggi su Salernotoday.it Giornata di preghiera dedicata agli istituti penitenziari: la lettera di Don Rosario PetroneCade il 22 febbraio, prima domenica di Quaresima, la giornata di preghiera dedicata agli istituti penitenziari e a tutte le persone che soffrono una... “Seconda Chance”: Don Rosario Petrone e il riscatto sociale degli ex detenutiSi è svolto il 31 gennaio scorso, presso la Fondazione Banco di Napoli, l’evento “Seconda Chance: Speranza concreta o chimera?”, promosso dal Rotary...